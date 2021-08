Torino: appello Appendino, firme per proseguire rinnovamento

La sindaca di Torino Chiara Appendino affida ai social l'appello ai torinesi ad andare a firmare questo pomeriggio per le liste del Movimento 5 Stelle e di Verdi-Europa Verde Piemonte che si presentano alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. "Una firma - sottolinea la sindaca uscente - per proseguire un profondo percorso di rinnovamento intrapreso in questi anni". "Un progetto - prosegue la sindaca - fondato sui pilastri della sostenibilità, della giustizia sociale, dell'ambiente, di un rilancio economico e industriale, dei diritti". Come già ieri, anche oggi la candidata sindaca Valentina Sganga sarà presente al banchetto allestito nel pomeriggio in via Roma. Grazie a tutte e tutti coloro che hanno già firmato", conclude Appendino.