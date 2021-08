Covid: dirigente Liceo Cottini a studenti, "Vaccinatevi"

"Rivolgendomi a voi ragazzi vi chiedo un ultimo sforzo. Se non lo avete ancora fatto vaccinatevi". Sono queste le parole usate da Antonio Balestra, dirigente scolastico del Liceo Artistico Renato Cottini di Torino, in una lettera di inizio anno inviata agli studenti e pubblicata sul sito dell'istituto. "E' un atto di responsabilità verso se stessi - scrive il dirigente - e verso la comunità, un gesto che tutela i soggetti più fragili nell'ottica di una solidarietà che non va mai dimenticata, specialmente nei momenti difficili. E' un passaggio determinante per riprendervi la vostra vita e la vostra scuola. In questo anno e mezzo di tempo sospeso avete perso troppo". La lettera è stata letta e contestata da una madre ieri pomeriggio, durante la manifestazione dei "No Green Pass".