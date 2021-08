Ambiente: arriva a Torino il progetto Verdecittà

Arriva a Torino Verdecittà, il progetto del Mipaaf e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria per sensibilizzare l'opinione pubblica sui benefici del verde per bellezza, salute e benessere delle città. L'appuntamento è dal 4 al 5 settembre ai Giardini Cavour dove sarà ospitata, anche grazie al supporto del Comune, un'area verde temporanea per mostrare come sia possibile coniugare il fascino delle piante con la loro funzionalità in materia di dissesto idrogeologico e contrasto al cambiamento climatico, in una nuova concezione di Spazi Verdi Urbani che tenga conto anche delle più recenti evidenze scientifiche. Ad aprire l'evento, venerdì mattina, il webinar "Scopriamo i benefici del Verde in città", in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Crea, mentre nel pomeriggio, dalle 18, è prevista l'inaugurazione ufficiale dell'iniziativa, durante la quale le piante utilizzate per l'installazione di VerdeCittà verranno donate al Comune. In programma anche visite guidate gratuite all'Orto Botanico e ai parchi del Valentino del Sangone.