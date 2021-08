Tav: O. Napoli candidato sindaco Mompantero

Osvaldo Napoli, deputato di Coraggio Italia, è candidato sindaco di Mompantero, comune della Valle di Susa, in quell'area dove più forti sono risuonate in questi anni le ragioni dei No Tav. "La mia non è una sfida a quel movimento - spiega Napoli, già sindaco di Giaveno e di Valgioie -. Mi candido perché sono convinto, dopo tanti anni di battaglie, che la politica rimane l'unico e il migliore terreno per superare i contrasti e le divisioni, appianare le divergenze e portate ogni persona a guardare avanti per cogliere quanto di buono e di valido c'è nelle ragioni di tutti". "Mompantero, come ogni piccolo comune montano, soffre una condizione di isolamento fisico, accentuata dalla scarsità di risorse sempre insufficienti per migliorare le infrastrutture, pianificare lo sviluppo turistico che tanta ricchezza può portare nelle nostre valli - sottolinea Napoli -. Non sono candidato 'contro' qualcuno o qualcosa. Sono candidato 'per' lo sviluppo di un turismo eco-sostenibile, per portare Mompantero nel grande piano di digitalizzazione previsto dal Pnrr, per accedere alle risorse previste dal piano di risarcimento del governo per le aree interessate dalla Tav. Sono convinto che le persone siano stanche delle guerre ideologiche e desiderose invece di costruire qualcosa di utile e positivo per se e i propri figli. La gente non ama più la politica costruita con la testa rivolta all'indietro. C'è fame di futuro - conclude - e il futuro si costruisce senza divisioni e senza pregiudizi".