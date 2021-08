Vaccini: campagna social Asl To3, il vaccino è un diritto

È stata avviata oggi la campagna social #AslTo3NoCovid-Il vaccino è un diritto', iniziativa dell'AslTo3 che, raccogliendo l'invito della Regione Piemonte, promuove "la necessità della copertura vaccinale della popolazione per proteggere la salute di tutti, evitare un nuovo rallentamento dell'attività sanitaria, un altro anno di formazione a distanza nelle scuole e una ulteriore chiusura delle attività produttive". La copertura vaccinale della popolazione complessiva AslTo3 e' al 64.3% per chi ha ricevuto almeno 1 dose e al 55% nel caso di ciclo vaccinale completato. Al 64.3% dei vaccinati si può aggiungere circa 10%.. Tuttavia, poco meno del 30% del totale degli over 12 non ha ancora aderito alla vaccinazione. Fra questi ci sono coloro che sono guariti dal Covid da meno di sei mesi, oppure coloro che per motivi di salute non hanno indicazione per il vaccino. Ma ci sono anche i contrari e gli indecisi. La campagna dell'AslTo3 si rivolge in particolare a questi ultimi, sottolineando che "Il vaccino è un diritto, il diritto alla salute - sottolinea Franca Dall'Occo, Direttore Generale dell'azienda sanitaria - e un'opportunità concreta per uscire dalla grave crisi che abbiamo attraversato e che ancora stiamo attraversando. Ma e' anche un dovere, una responsabilita' nei confronti delle persone con cui entriamo in contatto, un gesto di solidarietà nei confronti dei più fragili".