Casa: Atc Piemonte centrale, riaprono sportelli decentrati

Tornano gli sportelli per le case popolari nei quartieri. Inoltre per i piccoli interventi sarà sufficiente una semplice richiesta senza più la necessità di raccogliere firme per ottenere la maggioranza dei residenti. Sono le novità introdotte da due delibere dell'Atc del Piemonte Centrale con l'obiettivo di arginare il degrado degli edifici. Per i piccoli interventi, come tagli dell'erba e potature, riparazione di antenne tv e sgombero di rifiuti dalle parti comuni basterà, quindi, una semplice richiesta e, per quelli periodici (come la manutenzione del verde), sarà Atc stessa a prevedere una programmazione. La raccolta firme resterà in vigore se gli abitanti non vogliono sia Atc a provvedere a questi lavori ma desiderano farlo autonomamente: in questo caso potranno, al termine degli appalti già in corso per l'affidamento di questi servizi, richiedere di organizzarli, senza l'intervento dell'Agenzia. Dopo i mesi di distanziamento imposti dalla pandemia, arrivano anche nuovi sportelli decentrati sul territorio. L'obiettivo è quello di portare i servizi già offerti nella sede centrale di corso Dante 14 a Torino e in via digitale anche nei Comuni dell'area metropolitana e nei quartieri più lontani geograficamente o con maggiori criticità. I primi apriranno nei prossimi mesi, in via sperimentale, nella zona nord della città (Vallette e Falchera) e nei Comuni di Ivrea, Carmagnola, Venaria Reale, Pinerolo e di Rivarolo Canavese, all'interno di locali Atc direttamente nei quartieri di edilizia sociale.