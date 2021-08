Torino: Moderati, attendiamo sempre documento su no a M5s

"Diamo il benvenuto al segretario del Partito Democratico Enrico Letta, oggi a Torino, e mentre proseguiamo nella raccolta delle sottoscrizioni, che chiuderemo questa sera, rimaniamo in attesa del fondamentale documento che riporti la volontà e l'impegno di non fare alcuna alleanza col Movimento Cinque Stelle, forza politica che in questi anni ha mal governato la città". Così, in una nota, la segretaria torinese e il capogruppo in Comune e Regione dei Moderati, Carlotta Salerno e Silvio Magliano, che tornano a chiedere al candidato sindaco di Torino del centrosinistra, Stefano Lo Russo, l'impegno al no all'alleanza con il M5s.