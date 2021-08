Covid: Pirelli Torino, sciopero per quarantena non coperta

I lavoratori del polo industriale Pirelli di Settimo Torinese sciopereranno domani 1° settembre, un'ora e mezza, con uscita anticipata, per richiamare l'attenzione sui problemi legati alla tutela della quarantena, per i lavoratori fragili e per la malattia conclamata da Covid. "Mentre l'opinione pubblica si distrae - spiegano le rsu - divisa tra pro vax, no vax e green pass, a causa di una carenza normativa che di fatto scarica su lavoratrici e lavoratori, parti sociali e imprese, il compito di sopperire alla ormai inevitabile necessità di decretazione dell'obbligo vaccinale, attualmente non pervenuta anche per l’impossibilità di trovare una sintesi all'interno di questa (troppo) larga maggioranza di governo, sullo sfondo si aggirano gli spettri di due stangate devastanti per lavoratrici e lavoratori".