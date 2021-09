Amianto: Liceo Sella Biella chiuso dopo sopralluogo Arpa

A pochi giorni dalla riapertura delle scuole, la Provincia di Biella chiuderà l'intero edificio del Liceo Sella per rimuovere le fibre di amianto scoperte nei pavimenti. L'istituto ospita i corsi del Classico, dell'Artistico e del Linguistico e con buona probabilità sarà inagibile per 5 mesi. Sarebbe stato un recente allagamento a mettere in evidenza la presenza dell'amianto. "A fronte del quadro emergenziale emerso, come amministrazione siamo al fianco e pronti a collaborare con la Provincia per limitare il più possibile l'imprevisto" commentano il sindaco di Biella, Claudio Corradino, e l'assessore all'Istruzione, Gabriella Bessone. "Metteremo a completa disposizione - aggiungono - l'intero stabile della Ludoteca, dove durante gli scorsi giorni è già stato svolto un sopralluogo tecnico mentre si era in attesa della comunicazione da Asl e Arpa".