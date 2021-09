Green Pass: prof Torino denunciano, respinti dal preside

Due professori di una scuola superiore di Torino hanno fatto denuncia ai carabinieri dopo essere stati respinti dal preside della scuola dove insegnano, nel primo giorno di attività didattica, perché sprovvisti del green pass. Sono Giuseppe Pantaleo e Alisa Matizen, docenti al Curie-Levi, nella sede di via La Salette. Questa mattina si sono presentati con un certificato scritto da un medico che non è stato ritenuto valido per l'accesso nella scuola. Alisa Matizen è nota per la sua attività nel movimento Pas (Priorità alla scuola). Giuseppe Pantaleo, uno dei due docenti che non sono sati ammessi alla riunione didattica oggi nella scuola superiore Curie-Levi di Torino ha denunciato il dirigente scolastico per abuso d'ufficio. Lo ha fatto, assistito da un avvocato, alla stazione Carabinieri di Pozzo Strada, in città. La sua collega Alisa Matizen, invece, precisa di non avere presentato alcuna denuncia. "Non sono un No Vax né un negazionista - precisa Pantaleo - ma, essendomi informato, ho dubbi, obiezioni su questo vaccino. E non mi sono vaccinato per mie patologie pregresse". Oggi ha presentato un certificato di un medico di Medicina Generale con l'esenzione per ragioni sanitarie. Documento che non è stato ritenuto valido dal dirigente scolastico.