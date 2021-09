Trasporti: riparte a progetto car pooling in bassa Val Susa

Riparte, dopo lo stop dovuto alla pandemia, Co&Go, il progetto transfrontaliero di car pooling in bassa Valle di Susa. L'iniziativa è stata attivata dalla Città metropolitana di Torino con il finanziamento del programma Alcotra Italia Francia con l'obiettivo di sensibilizzare la modalità di trasporto condiviso tra due o più persone in un'ottica di mobilità sostenibile, scegliendo la bassa Val Susa come zona di sperimentazione. In occasione della 20esima edizione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, in programma dal 16 al 22 settembre, sono stati organizzati punti informativi per illustrare ai cittadini le opportunità offerte dal servizio che si può attivare semplicemente scaricando un'app, Jojob Real Time Carpooling, che organizza gli incontri tra autisti e passeggeri che condividono lo stesso tragitto. Il passeggero dovrà versare al conducente un contributo ai costi del viaggio di 5 centesimi a chilometro. Sull'app è presente anche una funzionalità facoltativa attraverso la quale sia l'autista che il passeggero possono indicare se sono in possesso del green pass.