Montagna: pubblicato bando Regione per contributi prima casa

E' stato pubblicato oggi il bando della Regione Piemonte che mette a disposizione contributi che spaziano da 10 mila a 40 mila euro per acquistare o ristrutturare una casa trasferendosi in uno dei 465 Comuni di montagna con meno di 5.000 abitanti. L'obiettivo è di favorire la ripopolazione dei piccoli borghi d'alta quota. Lo stanziamento complessivo è di 10 milioni. La somma è a disposizione di chiunque acquisti un immobile da rendere prima casa, trasferendovi la propria residenza e dimora abituale per dieci anni. "Questa iniziativa - sottolinea il vicepresidente del Piemonte, Fabio Carosso - rappresenta un volano, perché la montagna piemontese è un grande propulsore di economia, natura, enogastronomia, turismo e di tutto ciò che di meraviglioso ha da offrire. Dopo due anni di pandemia, vivere a contatto con la natura è un valore su cui investire". Potranno presentare la domanda i nati dal 1955 e, per fare in modo che aderiscano soprattutto i giovani, chi è nato dopo il 1980 riceverà un punteggio più alto. Punteggi premianti anche per i Comuni ad alta marginalità, l'attività lavorativa esercitata nel paese montano o in smart-working almeno al 50%, Isee fino 20 mila euro, figli fino a 10 anni con dimora abituale nell'immobile acquistato. Punti in più anche per recuperi con le soluzioni architettoniche e paesaggistiche previste dalla Regione, e per l'uso di materiali tipici del paesaggio alpino piemontese se l'incarico dei lavori viene dato a imprese con sede in un Comune montano piemontese.