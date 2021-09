Green pass: sit-in a Torino, fermato un manifestante

La polizia di Torino ha bloccato un attivista No Vax davanti l'ingresso principale della stazione Porta Nuova di Torino. L'uomo prima si è rifiutato di mostrare i documenti e poi ha scalciato contro gli agenti, che lo hanno ammanettato e trasportato in questura. Intanto, qualche decina di No Vax, non potendo accedere allo scalo ferroviario, ha organizzato un presidio in via Sacchi.