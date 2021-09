Stalker e patenti

Dicono che… a dispetto dell’esito pressoché scontato, la campagna elettorale novarese stia offrendo un campionario di candidati assai più stravagante di quello torinese. Sarà forse per l’accesa competizione interna al centrodestra, ma la contesa sotto la cupola di San Gaudenzio inizia a sfornare spifferi davvero ghiotti. E se ieri abbiamo riferito del caso di quell’aspirante consigliere che pur di piazzare i propri santini nella bottega di un parrucchiere è arrivato a minacciare il titolare di inviargli un “controllino”, oggi è la volta di due candidati provenienti dal mondo della sanità. Una, in corsa per la Lega, che pare sia arrivata a stalkizzare colleghi e medici dell’ospedale in cui lavora, diventando un vero e proprio incubo per i camici bianchi; l’altro, un dottore con le stellette reclutato da Fratelli d’Italia, che dopo ogni visita di idoneità per il rilascio della patente fa seguire l’invio del materiale di propaganda direttamente al domicilio. Entrambi sarebbero oggetto di esposti al vaglio dei rispettivi vertici delle aziende.