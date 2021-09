Escursionista disperso in Valle Gesso, ricerche nella nebbia

Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza stanno cercando un escursionista disperso da ieri in Valle Gesso (Cuneo). L'uomo era partito all'alba dal Bivacco Moncalieri diretto al Rifugio Soria Ellena, a 1.840 metri di altitudine dove avrebbe dovuto ricongiungersi con due compagni che hanno percorso una via alpinistica per la vetta del Monte Gelas. Nel corso della notte le squadre del Soccorso Alpino hanno raggiunto il bivacco Moncalieri e hanno perlustrato, senza esito, i sentieri di accesso e di collegamento al rifugio Soria Ellena In mattinata è previsto l'utilizzo dell'eliambulanza dell'Emergenza Sanitaria Piemontese per una ricognizione aerea della zona e per il trasporto in quota di ulteriori squadre, ma al momento l'area è coperta da nuvole e nebbie che stanno ritardando le operazioni.