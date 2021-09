Comunali: Damilano sogni di Torino Bellissima sono progetti

Paolo Damilano ha firmato oggi la sua candidatura a sindaco di Torino. "Sono mesi che ho scelto di correre, mesi che ho scelto questo progetto civico. Ma quando ho firmato - dice - ho sentito tutta l'emozione di questa sfida, l'orgoglio che così tante persone abbiano scelto di scendere in campo a fianco di Torino Bellissima". Quaranta i nomi nella lista, "Siamo molto diversi l'una dall'altro, abbiamo però una serie di punti in comune che ci uniscono". "Puntiamo - spiega Damilano, in una nota - a una città dove vivere è più facile, dai servizi, alla viabilità, alla burocrazia. Siamo sicuri che con un progetto concreto si farà ripartire il lavoro, elemento fondamentale per migliorare la qualità della vita, per garantire la sicurezza, per attrarre capitali stranieri, per organizzare eventi internazionali e per rendere Torino Bellissima". Sui temi dei diritti e dell'accoglienza "siamo tutti d'accordo - scrive il candidato sindaco di Torino Bellissima e del centrodestra - sul fatto che la nostra città non deve fare un solo passo indietro e che su entrambi questi temi tuteleremo tutti e non lasceremo indietro nessuno". "Non abbiamo dubbi - prosegue Damilano - sul fatto che non ci interessano le poltrone e le dinamiche di spartizione della politica, ma che siamo qui per ricostruire Torino. Siamo tutti sognatori, ma facciamo sogni che si chiamano progetti e che hanno l'obiettivo di portare Torino oltre, oltre il grigiore, oltre i no, oltre la crisi, oltre la pandemia. Sappiamo come fare perché prima di tutto siamo cambiati noi. Sono cambiato io, da imprenditore torinese che ama la sua città e ha sempre cercato di sostenerla con ogni attività, sono diventato un aspirante sindaco pronto a restituire alla sua Torino, al suo Piemonte tutto quello che ha ricevuto".