Green pass: prof respinto va da Cc, si creano discriminazioni

Anche a Cuneo un docente, non ammesso a scuola perché privo di Green pass, si è rivolto ai carabinieri. Il nuovo caso riguarda il docente di un istituto di per geometri, che si era presentato all'istituto Bianchi-Virginio di Peveragno per gli esami di recupero. Ne ha discusso prima con il dirigente scolastico, poi è andato dai carabinieri e infine si è sfogato su Facebook con un lungo post. L'insegnante è Matteo Barale, 52 anni, insegnante tecnico pratico di Topografia e Costruzioni. "Dopo 5 anni di scuola come allievo all'Istituto per Geometri di Cuneo e 33 anni come insegnante - scrive - non mi è stato permesso di entrare nella mia scuola perché sprovvisto del Green Pass. Com’è possibile accettare che strumenti sanitari di dubbia efficacia condizionino i principi di apertura, libertà e indipendenza dell’insegnamento? Se non mi sottopongo ai tamponi diagnostici il cui tasso di inattendibilità è certificato dallo stesso Istituto Superiore di Sanità e decido pure di non farmi inoculare dei sieri sperimentali, vengo tagliato fuori? Credete veramente - conclude il prof. Barale - che il Green Pass potrà contenere i contagi? Io credo che produrrà solo tanta discriminazione dividendoci e alimentando la rabbia che nasce da un assurdo 'lasciapassare"' e da una pressione psicologica, sociale e mediatica".