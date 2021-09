Torino: bando Archimede, finanziati 12 progetti dei giovani

Sono 15, sui 20 presentati, i progetti risultati idonei e 12 quelli che saranno finanziati dal bando nell'ambito della call “Archimede - emersione nuove idee”, iniziativa promossa dall'area Giovani e Pari Opportunità del Comune di Torino. Messi a disposizione 50 mila euro, con l'obiettivo di intercettare nuove idee proposte dalle associazioni giovanili della città, che favoriscano la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione di adolescenti e giovani, con specifico riferimento alla fascia 14-18 anni. Fra i temi affrontati dai progetti ammessi a finanziamento, le discriminazioni di genere, l'integrazione, l’accessibilità agli spazi in pandemia, la valorizzazione delle differenti componenti etniche e anche workshop radiofonici per creare un ponto fra studenti e giovani detenuti del carcere minorile. "Con questo bando - sottolinea l'assessore Marco Giusta - abbiamo voluto aprire delle opportunità, spazi per mettere alla prova idee, mettersi in gioco, anche sbagliare, ma con la rete di sicurezza data da un attento lavoro di accompagnamento da parte dei servizi delle politiche giovanili. Sono convinto che queste idee saranno l'inizio per la città del domani".