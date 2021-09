Appendino: darò una mano a Conte a prescindere dal ruolo

Del ruolo che avrà la sindaca di Torino Chiara Appendino (che non si ricandiderà cedendo il testimone a Valentina Sganga, ndr) nella segreteria del nuovo M5s che ha in mente l'ex premier Giuseppe Conte "non se ne sta minimamente parlando", perché "siamo concentrati sulle amministrative". Dopodiché, "tutti noi saremo chiamati a dare un contributo a prescindere dai ruoli e io, da attivista, darò il mio". A dirlo è la stessa Appendino, oggi in visita a Milano per l'inaugurazione del mercato nei dintorni della stazione centrale. In ogni caso, "sono felicissima che Conte sia diventato presidente anche con un ottimo risultato", conclude la sindaca.