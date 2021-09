Torino: Sinistra Ecologista, noi garanzia ambiente e diritti

Costruire le condizioni "perché Torino sia attraente, viva, aperta al mondo, capace di offrire a tutti e tutte una vita dignitosa", un'amministrazione "in prima linea nel sostenere le battaglie per l'avanzamento dei diritti sociali e civili, in ottica di intersezionalità", che "sostenga chi lavora" e "contribuisca a proteggere il territorio e gestisca le sue risorse con attenzione". Una città "di tutti e di tutte" attraverso "forme di partecipazione effettiva dei cittadini nei processi di progettazione dell'uso dei luoghi del territorio".

Sono gli obiettivi fondamentali di Sinistra Ecologista che ha presentato oggi programma e la lista per le elezioni amministrative di Torino all'interno della coalizione di centrosinistra. "Abbiamo l'età media più bassa fra le liste principali - sottolinea uno dei portavoce e testa di lista, Jacopo Rosatelli - con 15 candidate e candidati per il Consiglio sotto i 40 anni e la maggioranza di questi sotto i 30. Inoltre 21 su 40 sono donne di alta levatura professionale e politica e siamo anche la lista con il maggior numero di attivisti e attiviste Lgbtq+. Siamo la garanzia che davvero la prossima amministrazione guidata da Stefano Lo Russo possa decidere in modo netto sui temi per noi fondamentali".

Un programma, aggiunge l'altra portavoce e testa di lista Alice Ravinale che "mette in evidenza la scelta che la città è chiamata a fare fra due modelli diversi. E noi rappresentiamo una città giusta dal punto di vista sociale, ambientale e dei diritti". Confermato il no alla Tav, pur sostenendo un candidato sindaco favorevole. "Siamo in coalizione con le nostre posizioni e continueremo a essere contrari all'opera - osservano - e non è certo sulla Tav che si gioca la partita per la Città".