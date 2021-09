Meteo: giornata con tempo variabile

A Torino oggi, venerdì 3 settembre, giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3608m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: si indebolisce lievemente l'anticiclone per l'arrivo di correnti occidentali. Maggior variabilità con nubi sparse alternate a schiarite, anche ampie in pianura. Sulle Alpi anche note instabili a carattere sparso, legate a qualche acquazzone in un contesto di cieli un po' più nuvolosi. Non escluso qualche isolato piovasco anche sulla Liguria, specie di Ponente. Clima gradevole, sui 25-28°C su Valpadana e riviera ligure, dove il mare sarà poco mosso.