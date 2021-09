Comunisti, secondo tradizione nottata per presentare lista

Sono arrivati alle 21 di ieri sera muniti di sedie, sdraio e caffè davanti ai cancelli dell'ufficio elettorale di TORINO e, a staffetta, si sono alternati nella notte, i rappresentanti di Partito Comunista per presentare la lista a sostegno della candidata sindaca Giusi Greta di Cristina. Obiettivo essere, come da tradizione, i primi. "La tradizione comunista - spiegano il segretario regionale e il responsabile organizzativo del partito, Matteo Mereu ed Eugenio Scaramozzino - da sempre ci porta ad essere tra i primi a consegnare le liste alle elezioni. Non abbiamo struttura ne' dipendenti ma, nonostante questo, siamo l'unico partito che in contemporanea ha presentato la lista è organizzato la festa di partito". Ad aprire la campagna elettorale sarà nel tardo pomeriggio di oggi il segretario generale del partito, Marco Rizzo che, proprio nell'ambito della festa, presenterà candidati e programma.