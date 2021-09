Torino: bando per progetti su sostenibilità, ambiente e cibo

Un bando, che prevede contributi fino a 5 mila euro, per azioni di sensibilizzazione e formazione sui temi della sostenibilità ambientale e alimentare. Approvato oggi dalla Giunta comunale di Torino e aperto fino al 20 settembre, il bando Food Wave si rivolge ad associazioni e gruppi giovanili e ha l'obiettivo di promuovere sistemi alimentari sostenibili, in cui il cibo sia visto come diritto fondamentale e bene comune e non come merce, e combattere il cambiamento climatico anche attraverso i piccoli gesti quotidiani. L'iniziativa riguarda progetti per la realizzazione partecipativa e comunitaria di street-actions di sensibilizzazione sul ruolo della sostenibilità alimentare nella mitigazione dei cambiamenti climatici e progetti per azioni di sensibilizzazione e formazione, workshops, laboratori, webinar, rivolti alle e ai giovani fra i 15 e i 35 anni in contesti informali su tematiche legate al diritto al cibo e alla mitigazione delle questioni ambientali con il supporto metodologico della Global Educations.