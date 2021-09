Torino: deposito liste, con Lega anche candidati civici

Prosegue, all'ufficio elettorale di Torino, il deposito delle liste per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, finora 16 quelle gia' presenti, la maggior parte ancora in attesa di consegnare la documentazione. Fra i partiti che sono arrivati in via Giulio anche la Lega che presenta una lista di 40 candidati, di cui 16 donne, con 4 capilista, i consiglieri comunali uscenti Fabrizio Ricca e Francesca Parlacino e le parlamentari torinesi Elena Maccanti e Marzia Casolati, seguiti dai militanti in ordine alfabetico e, in un successivo ordine alfabetico, i candidati esterni. Fra questi Stefano Rossi vice presidente di Federfarma Torino, Gabriella Gedda vice presidente dell'ordine degli architetti Torino, Marco Bongi di Apri Onlus, il segretario provinciale del Siulp Eugenio Bravo, Domenico Beccaria del Cda della Fondazione Filadelfia. In lista anche due consiglieri di Circoscrizione uscenti passati alla Lega, Giuseppe Battaglia da Forza Italia e Davide Lazzaro ex Udc. "E' una lista nuova, con uno spirito diverso da quelle presentate negli ultimi 20 anni, che guarda anche alla societa' civile - sottolinea il segretario provinciale della Lega Alessandro Benvenuto -. Questa apertura e' una richiesta che e' arrivata dal territorio, perche' la candidatura di Paolo Damilano e' credibile, rafforza la Lega e consente di vincere. Serviva una lista molto forte e determinata".

"Dopo 20 anni - annuncia Benvenuto in occasione del deposito della lista - si dirime anche la questione della Lega Padana che non presenterà una sua lista ma ha 5 candidati nelle nostre liste in Circoscrizione. Nella nostra lista per il Consiglio comunale - aggiunge - c'è invece Gianluca Nocetti che nel 2016 era candidato sindaco della Lega Padana ma era poi entrato nella Lega nel 2017".