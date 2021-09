Cannabis: Boni (Radicali italiani) si autodenuncia, la coltivo

Un video con una piantina di cannabis è stato realizzato da Igor Boni, presidente di Radicali Italiani che ha deciso così di dimostrare la sua solidarietà a Filippo Blengino, il segretario di Radicali Cuneo che ieri è stato condotto in questura dopo che in un video girato sui social si è autodenunciato per la coltivazione casalinga di marijuana. Lo annuncia un comunicato dello stesso Boni. A Blengino è stata contestata l'istigazione all'uso di stupefacenti e sarà difeso da Giulia Crivellini, tesoriera e avvocato di Radicali Italiani. "Ritengo incomprensibile questa denuncia subita da Filippo dopo che migliaia di militanti e dirigenti di Radicali Italiani e di MeglioLegale si sono autodenunciati compiendo lo stesso atto", ha dichiarato Igor Boni a margine del video. "L'azione di disobbedienza civile di Filippo Blengino rappresenta una obbedienza alla ragionevolezza. Legalizzare significa meno soldi alla criminalità, più posti di lavoro e più soldi allo Stato. Oggi mi autodenuncio nuovamente e chiedo alle forze dell'ordine di procedere come accaduto con Filippo. Trasformeremo questa vicenda in una vicenda politica per rendere sempre più evidente che questa legge è da cambiare. Una legge criminogena che arricchisce le mafie, riempie le galere e intasa la giustizia. Ve lo ripetiamo da 50 anni e ve lo ripeto ora: meglio legale che criminale", ha concluso.