Campogrande (MiTo), bene Green pass, ora più capienze in teatri

"Personalmente sono assolutamente favorevole al Green pass e a quanto ha detto il premier Draghi": parte da questo Nicola Campogrande, il direttore artistico di MiTo, il festival che dall'8 al 26 settembre porterà a Milano e Torino 126 concerti, per spiegare che comunque anche quest'anno, nonostante lo sforzo di organizzare doppi spettacoli (alle 19 e alle 21) per accogliere più spettatori a causa della capienza limitata per le norme anticovid, "soprattutto a Torino lasceremo fuori qualcuno". "Allarghiamo il Green pass, cogliamo l'occasione di sottolineare l'importanza dei vaccini - dice - e se questo contribuirà a rivalutare la capienza dei teatri io sarò felicissimo". Il Green pass, aggiunge, "penso che per noi sia solo un vantaggio in più. Inoltre a teatro si tiene la mascherina a differenza che al ristorante e questo garantisce una assoluta sicurezza". E quindi "la mia opinione è che ci siano le condizioni per ampliare le capienze". Anche perché in queste condizioni ci sono delle produzioni grandi che "attirerebbero un grande successo di pubblico ma non ha senso fare per pochi spettatori".