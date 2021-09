Università: test Medicina a Torino, 2.377 candidati

In 2.377 si sono presentati questa mattina al centro Lingotto Fiere a Torino per sostenere il test di ingresso per la Facoltà di Medicina e Chirurgia: 447 i posti a disposizione per Medicina e Chirurgia, 44 in odontoiatria. Solo un candidato era privo del Green Pass perché aveva fatto il primo vaccino pochi giorni fa: si è sottoposto ad un tampone rapido. Un gruppo di militanti del Fronte della Gioventù Comunista ha manifestato con megafono e volantini contro il numero chiuso "La pandemia lo ha dimostrato, il numero chiuso va cancellato", il loro slogan. "Il numero chiuso - hanno ripetuto è andato di pari passo con i tagli alla sanità pubblica, e durante la crisi pandemica ne abbiamo pagato il prezzo".