Covid: in Piemonte 286 casi, stabile numero ricoverati

Stabile il numero dei ricoverati Covid negli ospedali del Piemonte: in terapia intensiva sono 20 (come ieri), negli altri reparti 159 (+1). Il bollettino dell'unità di crisi della Regione riporta 286 nuovi casi, con un tasso dell'1,1% rispetto ai 28.600 tamponi diagnostici processati (23.356 antigenici), con una quota di asintomatici del 29%. Oggi non sono stati registrati casi di morte, le persone in isolamento domiciliare sono 3.538, i nuovi guariti 206.