Giachino presenta oggi la sua lista

Si presenta oggi all'ufficio elettorale di Torino, nel secondo e ultimo giorno di deposito delle candidature per le amministrative del 3-4 ottobre, Sì Tav Sì Lavoro, capolista l'ex sottosegretario ai Trasporti e attuale amministratore delegato di Saimare spa Mino Giachino. "La nostra lista civica - spiega Giachino - non raggruppa solo cittadini impegnati in attività professionali che vogliono impegnarsi per il bene comune ma arriva dalle iniziative concrete per portare a Torino l'Autorità dei Trasporti e successivamente dalla grande piazza della Tav che abbiamo lanciato e guidato. Ora dall'impegno concreto nella società civile vogliamo sublimare la nostra passione civile nell'impegno cittadino più alto e cioè l'amministrazione comunale. Per Torino - conclude Giachino - non abbiamo fatto solo parole ma abbiamo fatto cose molte positive per la città che da anni è in declino". Tra i 32 candidati, 13 sono donne.