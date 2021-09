Torino: centrodestra completa deposito liste

E' ripreso, questa mattina alle 8, il deposito delle liste per le elezioni amministrative di Torino del 3 e 4 ottobre. In fila per primo, prima ancora dell'apertura, l'ex sottosegretario ai Trasporti Mino Giachino che ha presentato la candidatura della formazione Sì Tav Sì Lavoro, di cui è capolista e che sostiene il candidato sindaco Paolo Damilano. Sempre per la coalizione di centrodestra si sono presentati agli uffici elettorali della Città, Fratelli d'Italia con l'assessore regionale Maurizio Marrone e il segretario regionale Fabrizio Comba, uno dei presentatori, e Progresso Torino. A presentare la lista civica, che completa quelle della coalizione di Damilano, il portavoce Alberto Nigra e Gianluca Pescatori, entrambi di Azione, che a Torino si è divisa fra i due schieramenti di centrodestra e centrosinistra, e che in Progresso Torino schiera 7 dei 40 candidati al Comune, due dei quali facenti parte del direttivo provinciale del partito di Calenda. Poco fa è arrivato all'ufficio elettorale anche Davide Betti Balducci candidato sindaco di due liste "Partito Gay solidale ambientalista e liberale" e "Partito ambientalista italiano".