Teatro: Il Sacro attraverso l'Ordinario a Torino e Racconigi

"Il lutto ti fa bella", spettacolo teatrale di e con Silvia Lemmi, incentrato sulla storia vera di un'insormontabile perdita e delle sorprendenti elaborazioni conseguenti, inaugurerà il 28 settembre la 27ma edizione di "Il Sacro Attraverso l'Ordinario (Isao)", la rassegna teatrale e multidisciplinare realizzata dalla compagnia Il Mutamento, tra Torino e Racconigi. In tutto 13 giornate e 16 appuntamenti fino al 10 ottobre, all'insegna dello scambio e dell'intreccio di forme artistiche, linguaggi, esperienze sociali, con compagnie provenienti da tutta Italia. "Nella consapevolezza - scrivono gli organizzatori - di un bisogno profondo, oggi più che mai, di condividere, e in presenza, paure, pensieri, sogni per superare la solitudine del pensiero, lo stress post pandemico, l'incognita del futuro, trascurando i ruoli e i confini disciplinari". In cartellone anche due spettacoli in anteprima nazionale, la proiezione di un cortometraggio, monologhi, reading, musica dal vivo e laboratori teatrali. Tutti gli eventi, ad eccezione di quello del 29 settembre a Racconigi, lo spettacolo "Alla fine muoiono tutti" di e con Marco Sanna e Francesca Ventriglia presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso, si tengono a Torino, presso l'ex-cimitero di Via San Pietro in Vincoli, 28. Tra gli spettacoli più attesi, l'1 ottobre la prima nazionale di "Alla ricerca di Kaidara", di Giordano Vincenzo Amato, adattamento della nota favola senegalese, "Rosso profondo" di Luigi Lunari, il 2 ottobre, storia di un presidente del Consiglio che dopo lunghe esperienze attraversate da corruzione, delazione, pavidità, ritrova lo spirito e gli ideali della gioventù. Chiude, il 10 ottobre, "L'alba dento l'imbrunire", in collaborazione con Il Mutamento e Salone del Libro Off.