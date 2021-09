Incidente in cantiere edile, operaio grave nell'Alessandrino

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Alessandria sono intervenuti nel territorio di Alluvioni Piovera per un infortunio sul lavoro nel quale è rimasto gravemente ferito un uomo, caduto mentre era impegnato in lavori edili. Sul posto anche Carabinieri e Spresal per gli accertamenti del caso. Secondo quanto riferito dalla sala operativa dei pompieri, l'infortunato non sarebbe in pericolo di vita.