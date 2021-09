Covid: Anaao, difendere ambiente fa bene alla salute

"Esperti del Cnr hanno dimostrato come l'inquinamento dell'aria favorisca la diffusione del Covid": è quanto emerge dalla prima tavola rotonda nell'ambito del Festival della Sanità pubblica organizzato da Anaao Assomed oggi a Torino. A sottolinearlo, Fabrizio Bianchi, responsabile Unità di Ricerca Epidemiologia Ambientale del Cnr, e Ennio Cadum, ex Arpa Piemonte ora direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria Ats di Pavia. "Abbiamo voluto questo Festival - spiega la segretaria regionale Anaao Assomed, Chiara Rivetti - principalmente per ricordare a tutti l'importanza di difendere la sanità pubblica, soprattutto in un momento così delicato. L'obiettivo è coinvolgere i cittadini e i non addetti ai lavori". "Difendiamo con tutte le forze l'obbligo vaccinale - spiega il presidente dell'Ordine dei Medici di Torino, Guido Giustetto - e a chi farà domande in proposito spiegheremo che coloro che sono tenuti all'obbligo, a partire dai sanitari, non possono avere scusanti. E naturalmente difendiamo il Green Pass, che io vedo come un surrogato dell'obbligo. Siamo in presenza di una pandemia grave - rimarca - il vaccino è efficace e sicuro, tutti gli strumenti alternativi come distanziamento e mascherine lo sono in misura minore. Inoltre i costi sociali, economici, di salute e di libertà della non vaccinazione superano grandemente quelli della vaccinazione. Quando alla cosiddetta libertà del singolo, c'è un interesse pubblico che deve prevalere".