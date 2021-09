Incendio Torino: si lavora per mettere in sicurezza case

Sono iniziate questa mattina le operazioni di recupero dei beni degli abitanti che ieri sono stati evacuati dal palazzo del centro di Torino dove è scoppiato un grosso incendio spento solo nella notte. Gli sfollati uno alla volta sono stati accompagnati per prendere quanto necessario, ma solo nelle abitazioni dove non è a rischio l'incolumità delle persone. "Non sappiamo in che stato siano le nostre cose, computer e libri. Sono venuta per capire se si potrà fare un sopralluogo", racconta Francesca Mancini, titolare della Add Editore i cui uffici sono al quinto piano, in un appartamento mansardato. Dal palazzo esce ancora fumo, mentre i vigili del fuoco stanno continuando con i lavori di messa in sicurezza. Oltre ai condomini anche i commercianti stanno aspettando di potere entrare nei loro negozi. "Un disastro. Abitavo qui da quattro anni - spiega Roberto Romagnoli, dentista, che vive all'ultimo piano di Palazzo Lagrange -. Per fortuna ieri ero fuori Torino mi hanno avvisato. Non pensavo finisse così. Adesso bisognerà definire anche le responsabilità. Al momento non posso rientrare neanche a prendere i beni per la normale vita quotidiana - aggiunge - mi è spiaciuto perdere gli oggetti d'arte da e di design da collezione. Ho chiesto aiuto a mio fratello che mi ospita poi vedremo cosa capiterà dovrò trovarmi una sistemazione", conclude.