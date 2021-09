Meteo: giornata con tempo variabile

A Torino oggi, domenica 5 settembre, giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3537m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: giornata di bel tempo sul Nordovest, con sole prevalente un po' ovunque. Faranno eccezione le zone alpine che nel pomeriggio vedranno la formazione di qualche rovescio o temporale a carattere sparso, in possibile sconfinamento al cuneese. Clima gradevole, un po' caldo solo nel pomeriggio in Valpadana dove si raggiungeranno i 30°C. Non oltre i 26-27°C in Liguria con mare poco mosso.