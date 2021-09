Maltratta genitori per anni, madre fa arrestare figlio

Per cinque anni ha maltrattato i genitori, colpendoli in più occasioni. I carabinieri di Chieri, nel Torinese, hanno arrestato un uomo di 37 anni per maltrattamenti in famiglia. Domenica mattina l'uomo si è recato a casa dei genitori, di 72 e 86 anni, e durante l'ennesima lite scoppiata per futili motivi, dopo aver lanciato in aria alcune sedie, ha aggredito fisicamente i due anziani. In particolare, ha afferrato e strattonato la madre facendole sbattere la testa contro una finestra e causandole escoriazioni multiple, quindi ha inveito contro il padre, causandogli vari traumi sul braccio destro e sulla fronte. A dare l'allarme è stata la donna, tuttora ricoverata all'ospedale di Chieri, che ha chiamato il 112 per denunciare il figlio, arrestato e collocato ai domiciliari.