Incendio Torino: Coppa, situazione commercianti è drammatica

"La situazione è drammatica: c'è preoccupazione tra i negozianti evacuati e che hanno dovuto chiudere le loro attività e non sanno ad oggi quando riapriranno". Lo afferma Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Torino e di Confcommercio Piemonte, che questa mattina ha effettuato un breve sopralluogo in piazzetta Lagrange, nel centro del capoluogo piemontese dopo venerdì un incendio ha distrutto gli ultimi piani di un intero isolato. Sono una ventina i negozi chiusi per motivi di sicurezza, benché non interessati dalle fiamme, tra cui due piani di Decathlon. "Servono delle risposte concreta da parte dell'amministrazione comunale a cui ci rivolgeremo - aggiunge - I commercianti aspettano di conoscere il loro futuro".