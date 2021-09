RdC, Biella lancia quattro progetti per 24 percettori

Sono quattro i progetti di iniziative utili alla collettività pronti a partire per 24 percettori di Reddito di Cittadinanza. Il Comune di Biella avvia i Puc (Progetti Utili alla Collettività) da svolgersi nel comune di residenza per un minimo di otto ore settimanali fino a un massimo di sedici. Il primo progetto, "Non solo pasti", consiste nell'attività di supporto all'operatore socio sanitario incaricato, nell'ambito del Servizio pasti a domicilio a favore di anziani non autosufficienti. Gli altri tre si svolgono al Centro diurno per anziani casa di giorno, gestito in concessione dalla cooperativa Punto Service: "Un orto al centro diurno", attività di: semina, piantumazione, innaffiamento e cura del verde, "A spasso con il centro", attività di animazione e compagnia alle persone anziane, al fine di favorire intrattenimento e socializzazione, e "Per un centro più pulito", attività di pulizia e di supporto agli Oss nel trasporto delle persone anziane dalla propria abitazione al Centro diurno e viceversa.