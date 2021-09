Covid: Piemonte, in un giorno +22 ricoverati

Negli ospedali del Piemonte, nei reparti diversi dalla terapia intensiva, ci sono oggi 22 ricoverati in più per Covid, l'aumento giornaliero più consistente dell'estate. Il totale passa a 186, mente scende a 21, con il -1 registrato oggi, il dato complessivo nelle terapie intensive. Il bollettino dell'Unità di crisi regionale non riporta alcun decesso, mentre i nuovi contagi sono 99, con una quota dello 0,7% di positivi, sui 14.857 tamponi diagnostici processati (11.843 antigenici), La quota di positivi asintomatici è del 49,5%. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.628, i nuovi guariti 130.