Green pass: Tiramani, ci atteniamo a normativa nazionale

"Il Green pass per gli appuntamenti cittadini non è un capriccio dell'amministrazione comunale, ma è un obbligo nazionale a cui noi amministratori dobbiamo attenerci". A ribadirlo è il sindaco di Borgosesia (Vercelli) Paolo Tiramani, a seguito di alcune polemiche nate sui social. Secondo quanto riporta il deputato, su Facebook qualcuno ha insinuato che in altri paesi della provincia ci sono state manifestazioni a cui si poteva accedere senza alcuna limitazione. Nel centro della Valsesia sono in programma nel fine settimana alcuni eventi, ad esempio la Festa dello Sport e lo Street Food, e il primo cittadino punta a fare chiarezza. "Il certificato verde è un obbligo previsto per le manifestazioni come le nostre - dice Tiramani -, e a questo gli organizzatori devono attenersi. Non ci inventiamo nulla, ma ci atteniamo, come abbiamo sempre fatto e come è doveroso, alla normativa nazionale, nella tutela dell'ordine e della salute pubblica. Assicuro tutti i borgosesiani che è così ovunque, perché non può essere altrimenti - conclude -. Per il bene di tutti, per la tutela della nostra salute e per non incorrere in sanzioni fino a 400 euro, atteniamoci tutti alle regole ed evitiamo polemiche inutili".