Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, mercoledì 8 settembre, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3842m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: un lieve cedimento della pressione favorisce l'arrivo di aria più umida che determinerà annuvolamenti irregolari e anche qualche locale piovasco specie a ridosso dei rilievi piemontesi tra notte e mattina. Tendenza a maggiori aperture dal pomeriggio, seppur con ancora qualche acquazzone sulle Alpi occidentali. Temperature in lieve calo nei valori massimi, molto gradevoli.