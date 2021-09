Mottarone: periti in tribunale, si discute rimozione cabina

Primo confronto tra legali e periti sugli esiti delle ispezioni effettuate nel mese di agosto alla funivia del Mottarone. A oltre tre mesi dall'incidente in cui sono morte quattordici persone, si è riunito questa mattina il collegio dei periti a cui il gip Elena Ceriotti ha conferito l'incarico di accertare le cause "prossime e remoto" che il 23 maggio scorso hanno provocato il crollo della cabina n.3. All'ordine del giorno anche i tempi, e le modalità, per lo spostamento della carcassa della cabina e delle sue componenti, dal cavo traente spezzato alla testa fusa rimasta infilzata in un albero.