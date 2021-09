Turismo: Appendino, Torino prima fra mete turistiche europee

Torino prima nella top ten delle destinazioni turistiche autunnali a livello europeo, davanti a città come Bologna, Milano, Verona, Madrid e Barcellona. È quanto emerge dai dati di Airbnb, pubblicati su Facebook dalla sindaca Chiara Appendino che mette in evidenza il fatto che "dopo un inevitabile stop a causa della pandemia, arriviamo da un'estate che ha fatto registrare un'occupazione delle camere addirittura superiore a quella del 2019. Prosegue il trend positivo per il turismo nella nostra città", sottolinea, ricordando che il capoluogo piemontese "gode di ulteriori ottime prospettive grazie all'imminente inizio delle Nitto Atp Finals". "Tra il 2016, anno del nostro insediamento, e il 2019 - prosegue Appendino - gli arrivi in città sono aumentati di oltre il 22%. Un ottimo risultato per uno dei settori strategici di Torino, quale è il turismo, reso possibile anche grazie all'intenso lavoro di attrattiva che abbiamo portato avanti come amministrazione. Un lavoro - afferma Appendino - che Valentina Sganga, candidata sindaca per il MoVimento 5 Stelle Torino e Europa Verde-Verdi Piemonte porterà avanti con ancora più impegno, passione e determinazione".