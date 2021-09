Comuni: Pichetto, bene via libera Ministero Interni a fondi

"Apprendo con soddisfazione del via libera da parte del Ministero degli Interni ai fondi per i Comuni, tra cui molti del Piemonte, volti alla realizzazione di opere pubbliche e per la messa in sicurezza di edifici e territorio. Sono investimenti importanti in questa ripartenza". Lo afferma il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto. "Il governo ha messo mano a interventi sempre più mirati per rimettere in moto l'Italia, tenendo insieme ripresa economica, coesione sociale e sicurezza", precisa Pichetto. "Lo stanziamento di queste risorse è un impegno per dare forza ai comuni italiani, proteggendoli dalle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria e guardando già al futuro, alla competitività e al ruolo della nostra economia nello scenario globale: un'azione che ha come obiettivo primario la ripartenza del Paese".