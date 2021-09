Giustizia: Ferrando lascia Ivrea e prende servizio a Novara

Giuseppe Ferrando lascia la procura di Ivrea per assumere l'incarico di procuratore capo a Novara. Questa mattina, nell'aula magna del liceo Gramsci, Ferrando ha salutato il personale di procura e tribunale, le forze dell'ordine e le amministrazioni della zona, ringraziando per la fattiva collaborazione. "Sono passati otto anni dal mio arrivo, poco prima della riforma della giustizia che ha cambiato il destino di Ivrea. Ho imparato che, seppur in emergenza, la procura è come un pronto soccorso: non può chiudere mai". Ferrando, nel suo discorso di saluto, ha sottolineato i numeri esigui del personale: "Il direttore amministrativo è in sede vacante da otto anni. Per legge dovremmo avere venti effettivi nella sezione di polizia giudiziaria ma ne abbiamo solo otto". Parole confermate anche dal procuratore generale di Torino, Franco Saluzzo. "La sede di Ivrea è stata salvata dalla riforma ma è stato un parto precoce e poco ben riuscito. L'organico è carente in tutto. In questi anni abbiamo parlato con ministri, sottosegretari, plenipotenziari vari. Abbiamo ricevuto solo promesse ma non è cambiato nulla". Saluzzo si è poi complimentato con Ferrando per questi otto anni di duro lavoro: "Non si è mai pianto addosso nonostante le difficoltà. Con grande determinazione è riuscito ad ottenere risultati incredibili in rapporto alle condizioni".