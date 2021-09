Covid: morto sindaco Vigone, era ricoverato da marzo

"Un uomo non muore mai se c'è qualcuno che lo ricorda". Con questa frase di Ugo Foscolo, l'amministrazione e dipendenti comunali di Vigone (Torino) salutano sulla pagina social del Comune il sindaco Luciano Abate, 75 anni, morto ieri pomeriggio all'ospedale San Luigi Orbassano dov'era ricoverato per Covid. Abate aveva contratto il virus a marzo ed era stato ricoverato all'ospedale Agnelli di Pinerolo. Le sue gravi condizioni gli avevano impedito di tornare a casa. Poi il trasferimento al nosocomio di Orbassano. Dirigente Fiat in pensione, Abate si era candidato nella lista civica 'Obiettivo Vigone', con cui era stato eletto sindaco nel 2019 con 2.441 preferenze. In precedenza era stato assessore ai Servizi sociali, al Personale e aveva ricoperto il ruolo di vicesindaco. Nel 2018 era diventato presidente del Consorzio Intecomunale Dei Servizi Sociali di Pinerolo. Venerdì i funerali nella Chiesa di Santa Maria del Borgo; sarà proclamato una giornata di lutto cittadino. Il vicesindaco Fabio Cerato, dopo la riunione di giunta, ha deciso di cancellare i festeggiamenti per San Nicola, il patrono della città, che dovevano svolgersi dal 10 settembre.