Enogastronomia: da Regione 1,4 mln per promozione eccellenze

Pubblicato il bando dell'assessorato all'Agricoltura della Regione Piemonte a sostegno dei produttori agroalimentari e vitivinicoli di qualità che partecipano a eventi promozionali rilevanti nel biennio 2021-2022. La dotazione è di 1,4 milioni, e verrà erogata alle associazioni e organizzazioni di produttori piemontesi che promuoveranno i prodotti agroalimentari e vitivinicoli in fiere e manifestazioni internazionali e nazionali ritenute di rilevanza strategica. Claudio Leone, presidente della commissione Agricoltura e Commercio del Consiglio regionale, sottolinea i dati che vedono l'export dell'agroalimentare registrare un +8,6% nei primi 5 mesi del 2021 rispetto al 2020, per un valore di 14,7 miliardi di euro. "Quest'anno e il prossimo - rimarca Leone - il Piemonte avrà una vetrina eccezionale con le Nitto Atp Finals Tennis Torino: non solo sport, ma una passerella di tutto ciò che di buono, bello e sano che il Piemonte può offrire". I contributi saranno assegnati per la partecipazione a Cheese Bra, Sana di Bologna, Vinitaly di Verona, Golosaria di Milano, Fruit Logistica a Berlino, Wine, BiofachVivaness a Norimberga, Cibus di Parma del 2022 e molte altre che sono esplicitate nei documenti di bando.