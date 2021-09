Comuni: due sindaci si dimettono nel Cuneese

A poche settimane dalle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre, due Comuni del Cuneese sono commissariati per le dimissioni dei sindaci. A Sommariva Bosco (6.300 residenti) il primo cittadino Matteo Pessione, rieletto a maggio 2019, ha scelto di rinunciare all'incarico dopo alcuni problemi di salute, aggiungendo di non essere stato "sostenuto" da giunta e maggioranza. Trascorsi i 20 giorni di legge sarà nominato un commissario della Prefettura di Cuneo. Sono invece definitive le dimissioni di Roberto Pace, sindaco di Cravanzana (poco più di 300 residenti), presentate ad agosto. Ieri la Prefettura ha nominato commissario il viceprefetto Francesco D'Angelo per gestire l'ordinaria amministrazione in attesa del prossimo voto valido, che sarà in primavera, insieme a centri importanti della provincia come Cuneo, Savigliano e Mondovì.