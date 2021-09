Superbonus: Confcommercio, prorogarlo al 2025 e semplificare

Prorogare il Superbonus al 31 dicembre 2025 e introdurre ulteriori semplificazioni. Lo chiede Confcommercio Piemonte, in rappresentanza delle imprese della distribuzione die materiali edili, "per non deludere le molte richieste dei cittadini che potrebbero rimanere inevase". "A risultare penalizzati in modo particolare sono stati gli interventi più complessi, a partire dai grandi condomini, per i quali finora l'accesso al Superbonus di fatto e' stato impedito. Servono misure correttive urgenti per favorire la riqualificazione del patrimonio immobiliare proseguendo le politiche di rigenerazione urbana", spiega in una nota.