Incendio a Castellamonte, in fumo 1.800mq di cascina

Andranno avanti ancora per oggi le operazioni di messa in sicurezza e spegnimento dell'incendio divampato nella serata di giovedì in un cascinale della frazione Sant'Antonio, a Castellamonte (Torino). Le fiamme hanno distrutto il fienile danneggiando complessivamente due capannoni e una struttura destinata alla vendita di prodotti. Una decina le squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni. Circa 1.800 metri quadri la superficie dell'azienda agricola attaccata dalle fiamme, partite dalle rotoballe di fieno. Più di cento mucche sono state allontanate in tempo dalle stalle. Tre capi di bestiame sono morti.